Tiago Leal saluta insieme a Fonseca: “Grazie Roma” – FOTO

L'assistente del tecnico ed esperto di tattica ha postato su Instagram tre foto della sua avventura

Insieme a Paulo Fonseca, lascerà la Roma anche tutto il suo staff. Tra questi c'è Tiago Leal, assistente del portoghese ed esperto della parte tattica: "Grazie Roma", ha scritto su Instagram postando un collage della sua esperienza in giallorosso. Una foto con Fonseca, una della tifoseria ripresa dal pullman e un'esultanza dopo un gol mentre abbraccia Borja Mayoral. Adesso lui e tutti gli uomini del portoghese lo seguiranno nella prossima avventura: sfumata la Fiorentina, in Italia resta l'ipotesi Sassuolo (ma si era parlato anche di Inter). Sempre aperte le porte all'estero: nelle scorse settimane Fonseca è stato cercato in Premier League.