Terry: “Mourinho era avanti, grazie a una regola vincevamo le partite”

Il difensore inglese ha ricordato gli insegnamenti del portoghese ai tempi del Chelsea e qualche 'trucco' del mestiere

Nella sua lunga carriera Jose Mourinho ha lavorato con tanti campioni, che ora provano a fare tesoro dei suoi insegnamenti. Come John Terry, che a 'The Times', ha svelato alcuni trucchi del mestiere imparati proprio dallo Special One durante le sue due avventure al Chelsea. "Quando Jose Mourinho è arrivato la prima volta, arrivava alle 8 la mattina, sistemava i coni, i palloni e si assicurava che le bottigliette fossero precise. Io prendevo nota di quello che diceva nelle riunioni di squadra, cosa faceva negli allenamenti. Ho imparato così tanto da lui" , spiega l'ex capitano dei Blues ora nello staff tecnico dell' Aston Villa.

Poi il retroscena: "Diceva sempre a me e Cahill che quando mancavano 5 minuti alla fine della partita, se stavamo vincendo 1-0 e c'era un cross in area, dovevamo andare per colpire entrambi di testa, ma poi dovevamo anche andare giù entrambi. Se entrambi vanno giù infatti non bisogna uscire dal campo, io e Cahill non conoscevamo questa regola. Quindi quando è arrivato il cross noi abbiamo saltato per colpire di testa, siamo andati tutti e due a terra e l'arbitro ha fischiato. Ho chiesto a Cahill se stesse bene e lui mi ha risposto di sì, quindi gli ho detto 'Resta giù'. Allora l'arbitro arriva e dice che dobbiamo uscire dal campo. Invece non dobbiamo perché è la regola. Quindi l'arbitro si allontana dicendo 'Sì, avete ragione'. Muorinho era così avanti rispetto al calcio e alle partite. Questo può farti vincere o perdere le partite".