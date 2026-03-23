Il rapporto tra Gasperini e il ds Massara non è dei migliori, soprattutto nell'ultimo periodo. Ieri sera, nel post-partita, il tecnico non ha parlato, mentre lo ha fatto il ds. E le parole sono state mal digerite: "Gli infortuni succedono a tutti soprattutto in questa fase della stagione. Ci sono tante partite. Il rammarico è che tutti sono concentrati in un reparto". A smentire Massara ci sono i dati. È vero che le big in questa fase della stagione hanno tanti infortunati? La risposta è no. Tra i motivi della tensione anche il rinnovo di Zeki Celik: Gasp non vorrebbe lasciarlo partire a zero, mentre la dirigenza ritiene troppo elevata la richiesta del turco (4 milioni a stagione).
forzaroma news as roma Tensione Gasp-Massara. Mercato, per la difesa occhi su Romero. Celik, rinnovo in bilico
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Tensione Gasp-Massara. Mercato, per la difesa occhi su Romero. Celik, rinnovo in bilico
Sui social, invece, divide la figura di Claudio Ranieri: "Spunta solo per i premi", ironizza qualcuno. Ci si aspettava forse qualche parola in più dopo gli errori arbitrali
Nel vortice ci è finito anche Claudio Ranieri, da cui Gasp si aspettava forse più supporto sia in sede di mercato che durante i summit. E sui social la figura di Sir Claudio divide anche i tifosi giallorossi: "Spunta solo per i premi", ironizza qualcuno. L'accusa è chiara: ci si aspettava qualche parola in più soprattutto dopo i numerosi errori arbitrali che hanno condizionato le ultime partite.
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