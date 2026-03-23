Ranieri divide i tifosi. Applausi allo stadio, critiche sui social: “C’è per i premi”

Chi l'avrebbe mai detto che la tifoseria giallorossa si sarebbe divisa su Ranieri. Il ruolo da dirigente è spigoloso e Claudio ne era ben consapevole, ma le divisioni interne con Gasperini hanno complicato tutto. Ieri il Senior Advisor si è rivisto sul prato dell'Olimpico per consegnare a Malen il premio di giocatore del mese di febbraio, lo stesso era successo con il tecnico a novembre. E in molti hanno ironizzato: "Spunta solo per i premi". L'accusa è chiara: in tanti si aspettavano qualche parola in più soprattutto dopo i numerosi errori arbitrali che hanno condizionato le ultime partite. Ma c'è anche una parte di sostenitori che sono con lui. Ieri, infatti quando è stato inquadrato sui maxischermi non si sono sentiti fischia ma solamente tantissimi applausi e Ranieri ha ringraziato gli oltre 60mila presenti.