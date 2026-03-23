Gasp-Massara, tensioni anche sul rinnovo di Celik: la situazione

In questo finale di stagione, oltre a inseguire la qualificazione in Champions League, la Roma dovrà risolvere diverse questioni ancora aperte, a partire dai contratti in scadenza. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, uno dei nodi principali riguarda il rinnovo di Zeki Celik, in scadenza in estate. Il giocatore avrebbe chiesto circa 4 milioni di euro a stagione, mentre la società non sarebbe andata oltre un'offerta da circa 2,4 milioni. La distanza tra le parti resta quindi significativa. Nella trattativa sarebbe intervenuto anche Gian Piero Gasperini, che starebbe spingendo per convincere la dirigenza ad avvicinarsi il più possibile alle richieste del turco. Massara non è però dello stesso avviso e al momento nulla è cambiato rispetto a qualche mese fa. Sullo sfondo c'è la Juventus che resta alla finestra per capire i prossimi sviluppi in attesa di formulare la propria offerta ufficiale. Un'altra spaccatura dunque, tra società e Gasperini che non vorrebbe privarsi di Celik per la prossima stagione.