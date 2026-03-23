Massara e le parole sugli infortuni: la rabbia di Gasp è giustificata. Ecco perché

Che il rapporto tra Gasperini e Massara non sia quello di un bel film d'amore è ormai noto. L'acquisto del solo Malen non è bastato a ritrovare un po' di pace anche perché il contorno è a tratti deprimente. Ma tralasciamo per ora per il mercato. Ieri il tecnico non ha parlato, mentre lo ha fatto il ds. E le parole a Dazn sono state mal digerite: "Gli infortuni succedono a tutti soprattutto in questa fase della stagione. Ci sono tante partite. Il rammarico è che tutti sono concentrati in un reparto, sono tutti molto importanti. È un aspetto che abbiamo dovuto fronteggiare. Dobbiamo essere in grado di trovare le risorse per fare bene e ci sono". Neanche le tensioni con lo staff medico sono una novità, ma a smentire Massara ci sono i dati. È vero che le big in questa fase della stagione hanno tanti infortunati? La risposta è no. La Roma in questo momento ha fuori Dybala, Koné, Soulé (tornerà dopo la sosta), Dovbyk e Ferguson. Addirittura per gli ultimi due la stagione è già finita, mentre Paulo e Manu torneranno solamente per le ultime partite.