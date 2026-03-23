Che il rapporto tra Gasperini e Massara non sia quello di un bel film d'amore è ormai noto. L'acquisto del solo Malen non è bastato a ritrovare un po' di pace anche perché il contorno è a tratti deprimente. Ma tralasciamo per ora per il mercato. Ieri il tecnico non ha parlato, mentre lo ha fatto il ds. E le parole a Dazn sono state mal digerite: "Gli infortuni succedono a tutti soprattutto in questa fase della stagione. Ci sono tante partite. Il rammarico è che tutti sono concentrati in un reparto, sono tutti molto importanti. È un aspetto che abbiamo dovuto fronteggiare. Dobbiamo essere in grado di trovare le risorse per fare bene e ci sono". Neanche le tensioni con lo staff medico sono una novità, ma a smentire Massara ci sono i dati. È vero che le big in questa fase della stagione hanno tanti infortunati? La risposta è no. La Roma in questo momento ha fuori Dybala, Koné, Soulé (tornerà dopo la sosta), Dovbyk e Ferguson. Addirittura per gli ultimi due la stagione è già finita, mentre Paulo e Manu torneranno solamente per le ultime partite.
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Massara e le parole sugli infortuni: la rabbia di Gasp è giustificata. Ecco perché
A fare compagnia ai giallorossi c'è sicuramente il Napoli che è stato decimato dai vari problemi muscolari ma grazie ad una rosa super competitiva è ancora in corsa per lo scudetto. Sono rientrati Mc Tominay e De Bruyne e sono ancora fuori Neres, Vergara, Di Lorenzo e Rrahmani. L'Inter ha già recuperato Lautaro e con la Roma quasi sicuramente ci sarà Mkhitaryan. Il Como ha il solo Addai ai box, la Juventus Holm. Poi c'è il Milan che ha indisponibili Gabbia e Loftus Cheek (Leao non ha lesioni muscolari). Consideriamo nel gruppone di chi lotta per l'Europa anche l'Atalanta che ha perso Scamacca ma le sue condizioni non preoccupano. Ricapitolando: nessuna squadra delle prime sette ha una situazione del genere dal punto di vista degli infortuni come quella dei giallorossi. Gasp ha ragione, Massara meno. Ma l'importante è trovare un punto di contatto per il bene della Roma.
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