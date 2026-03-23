Gasperini, prima della rabbia la gioia: cosa ha fatto a fine partita

Prima della rabbia negli spogliatoi c'è stata l'altra faccia di Gasperini. Il tecnico ha vissuto i minuti finali di Roma-Lecce con solita tensione: su e giù per la panchina, urla e lamentele per il fischio che non arrivava. Poi alla fine del match la gioia per la vittoria che mancava da un mese. Gasp è andato in campo e ha abbracciato uno ad uno i calciatori: da Hermoso a Ghilardi e Angeliño (tornato a giocare in Serie A dopo sei mesi) ma in particolare i senatori. Lunghissimo quello con Cristante che ha anche urlato qualcosa nell'orecchio dell'allenatore. Segno che di crepe con il gruppo non ce ne sono mentre con la dirigenza sono anche tanti i punti di non contatto. Il vertice di venerdì è servito a poco e potrebbe servire un'altra riunione per stemperare gli animi. "Voce" permettendo.