Meno sette al raduno a Trigoria dell'AS Roma, che lunedì prossimo comincerà ufficialmente la preparazione estiva per la stagione del ritorno in Champions League. Ultimi giorni di vacanza quindi per i calciatori, quelli che ancora hanno il futuro in bilico, quelli che ad ora sono formalmente svincolati e gli altri che invece saranno alcuni dei pilastri su cui ripartire. Bryan Cristante attende, come l'amico Gianluca Mancini, di formalizzare il prolungamento di contratto fino al 2030. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra l'agente e il nuovo ds Tony D'Amico e le sensazioni restano positive, con un accordo di massima già presente. Nel frattempo il numero 4 si è goduto una "Escapada loca" - come l'ha chiamata la moglie Selene sui social - a Ibiza in compagnia di un nutrito gruppo di amici. Tra questi anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, proprio come lo scorso anno nell'isola spagnola, con cui ha scattato una simpatica foto con tanto di maschera. Insomma, ormai una tradizione per Cristante.

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