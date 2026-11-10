Diego Tavano, agente di diversi calciatori tra cui Edoardo Bove, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della giornalista Eleonora Trotta parlando di uno dei suoi assistiti: Slim Bouaskar. Il portiere classe 2009 è stato inserito dal The Guardian come uno dei migliori talenti emergenti nel calcio mondiale ma al momento la sua stagione in giallorosso sta faticando a decollare (appena 2 presenze in Primavera). Queste le parole del suo agente:

Perché non trova lo spazio che tutti si aspettavano? "Fa piacere che in tanti lo seguano e lo conoscano. Sicuramente lo hanno visto cimentarsi anche in nazionale tunisina, dove ha vestito la maglia di tutte le categorie. Adesso è arrivata anche la convocazione con la nazionale maggiore. Sono scelte tecniche e noi le rispettiamo. Ci resta un anno e mezzo di contratto. È un peccato, perché il suo percorso era stato netto. Ha sempre giocato in tutti i campionati. L’anno scorso sotto età ha giocato nell’Under 18 e ha permesso alla squadra di mister Scala di ottenere ottimi risultati. Sicuramente ci aspettavamo che con la promozione di mister Scala in Primavera, ci fosse continuità. Al momento non è così, ne prendiamo atto. Il ragazzo continua ad allenarsi bene e a fare tutto quello che deve fare. Ripeto, ci resta un anno e mezzo di contratto".

Un anno e mezzo di contratto non è tanto, ma sono tante le squadre interessate al ragazzo. "Sicuramente, anche perché il Guardian è uno dei giornali più importanti in Europa, ma non credo sia questo a fare la differenza. Penso che, se stanno prendendo informazioni su di lui, sia soprattutto per quello che hanno visto con la Roma e con la Nazionale. Noi ripartiamo da quello. Il contratto non è lungo, ma non mancherà l’occasione di parlare con la Roma. Ripeto, sicuramente mi dispiace perché oggi i giovani dovrebbero avere più spazio e ci dovrebbero essere persone con più coraggio. Lo immaginavo già stabilmente nel giro della prima squadra e sicuramente a giocare in Primavera".

Vista la situazione della Roma nell’ultimo periodo, avrebbe avuto una vetrina importante. "Ho avuto a che fare con tanti portieri, ne ho gestiti tanti. È un ruolo un po’ particolare. In questo momento, purtroppo siamo l’incudine. Speriamo che un giorno saremo il martello e che possa giocare per un club importante. Il sogno è quello di giocare nella Roma, visto che è cresciuto qui".