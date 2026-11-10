Le parole dell'agente del portiere tunisino: "Ci resta un anno e mezzo di contratto. Lo immaginavo già stabilmente nel giro della prima squadra e sicuramente a giocare in Primavera"

Redazione
Approfondimenti - Cover (2)

D'Amico e l'assist a Gasp: per sognare in grande serve un colpo a gennaio

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Diego Tavano, agente di diversi calciatori tra cui Edoardo Bove, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della giornalista Eleonora Trotta parlando di uno dei suoi assistiti: Slim Bouaskar. Il portiere classe 2009 è stato inserito dal The Guardian come uno dei migliori talenti emergenti nel calcio mondiale ma al momento la sua stagione in giallorosso sta faticando a decollare (appena 2 presenze in Primavera). Queste le parole del suo agente:

Perché non trova lo spazio che tutti si aspettavano? "Fa piacere che in tanti lo seguano e lo conoscano. Sicuramente lo hanno visto cimentarsi anche in nazionale tunisina, dove ha vestito la maglia di tutte le categorie. Adesso è arrivata anche la convocazione con la nazionale maggiore. Sono scelte tecniche e noi le rispettiamo. Ci resta un anno e mezzo di contratto. È un peccato, perché il suo percorso era stato netto. Ha sempre giocato in tutti i campionati. L’anno scorso sotto età ha giocato nell’Under 18 e ha permesso alla squadra di mister Scala di ottenere ottimi risultati. Sicuramente ci aspettavamo che con la promozione di mister Scala in Primavera, ci fosse continuità. Al momento non è così, ne prendiamo atto. Il ragazzo continua ad allenarsi bene e a fare tutto quello che deve fare. Ripeto, ci resta un anno e mezzo di contratto".

Slim Bouaskar

Un anno e mezzo di contratto non è tanto, ma sono tante le squadre interessate al ragazzo. "Sicuramente, anche perché il Guardian è uno dei giornali più importanti in Europa, ma non credo sia questo a fare la differenza. Penso che, se stanno prendendo informazioni su di lui, sia soprattutto per quello che hanno visto con la Roma e con la Nazionale. Noi ripartiamo da quello. Il contratto non è lungo, ma non mancherà l’occasione di parlare con la Roma. Ripeto, sicuramente mi dispiace perché oggi i giovani dovrebbero avere più spazio e ci dovrebbero essere persone con più coraggio. Lo immaginavo già stabilmente nel giro della prima squadra e sicuramente a giocare in Primavera".

Vista la situazione della Roma nell’ultimo periodo, avrebbe avuto una vetrina importante. "Ho avuto a che fare con tanti portieri, ne ho gestiti tanti. È un ruolo un po’ particolare. In questo momento, purtroppo siamo l’incudine. Speriamo che un giorno saremo il martello e che possa giocare per un club importante. Il sogno è quello di giocare nella Roma, visto che è cresciuto qui".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti