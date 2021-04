Tadic: “Avremmo potuto fargli quattro gol, ma crediamo ancora nella qualificazione”

Dusan Tadic ha commentato la sconfitta con la Roma ai canali ufficiali dell’Ajax. Ecco le sue parole:

“Volevamo la vittoria, fino all’uno a zero eravamo in controllo della partita. Se avessimo segnato il rigore, saremmo andati sul 2 a 0, invece è arrivato il loro pareggio e la partita è cambiata da quel momento in poi. Ho già sbagliato dei rigori in passato”.

Come mai lo hai battuto nuovamente tu?

Sì è stata una scelta mia visto che ho bisogno di segnare e non lo sto facendo. Non siamo riusciti a reagire al loro pareggio, invece potevamo trovare il due, il tre e il quattro a uno. Dobbiamo imparare da questa sera.

Potete ancora farcela per passare il turno?

Sì, è ancora tutto in equilibrio, non dovremo prendere gol e segnare. Abbiamo un grande spirito, una grande mentalità e per questo possiamo farcela.

Giochi per fare gol?

Si, ma tutti si concentrano sul proprio lavoro da fare in campo e stiamo facendo tutti bene, indipendentemente dai gol personali di ognuno