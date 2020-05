Szczesny: “Ho pensato di giocare nella Juventus dopo aver visto i loro trofei in trasferta con la Roma”

Wojciech Szczesny torna a parlare e svela un retroscena sul suo passaggio alla Juventus dopo i due anni vissuti nella Capitale. “Quando giocavo con la Roma eravamo venuti a Torino in trasferta – ha spiegato il portiere bianconero a Foot Truck -. Sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutte i trofei della Juventus disegnati… E ho pensato ‘c****, voglio giocare qui’. Abbiamo perso 1-0 entrambe le volte”. Con i giallorossi non vincerà alcun titolo e per l’estremo difensore polacco era arrivato il momento di mettere in bacheca qualche coppa. “A un certo punto della carriera – continua Szczesny –un calciatore vuole vincere trofei, è bello far parte di progetti giovani ma arriva il momento in cui si vuole competere e vincere”.