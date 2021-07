Svizzera, Xhaka saluta Petkovic: spunta il commento di Mourinho – FOTO

Quella tra la Roma e l'Arsenal è una trattativa estenuante che procede da quasi un mese

Indizio di mercato? Vedremo, ma sta di fatto che il rapporto tra Xhaka e Mourinho procede tra apprezzamenti e complimenti. Il centrocampista dell'Arsenal è il primo a mettere mi piace a ogni foto che pubblica lo Special One, ma stavolta è avvenuto il contrario. Il portoghese ha commentato con le emoji degli applausi un post dello svizzero, che salutava e ringraziava il ct della nazionale Petkovic, nuovo allenatore del Bordeaux, dopo il grande lavoro svolto insieme agli Europei. Quella tra la Roma e l'Arsenal è una trattativa estenuante che procede da quasi un mese. E' ormai risaputo che Xhaka vuole vestire giallorosso e sarebbe disposto ad abbassare premi e ingaggio pur di farlo al più presto. Inoltre la stima per Mourinho non è mai stata nascosta. Il commento dello Special One potrebbe essere un indizio per una trattativa verso la fumata bianca? Intanto Xhaka ha levato dalla biografia di Instagram di essere un calciatore dell'Arsenal.