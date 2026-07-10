Il raduno di Trigoria si avvicina sempre di più e i calciatori della Roma si stanno godendo gli ultimi giorni di relax. Lunedì 13 luglio, infatti, gran parte dei giallorossi tornerà nella Capitale per ricominciare a lavorare agli ordini di Gian Piero Gasperini. Tra gli incedibili in casa romanista c'è anche Mile Svilar, che in queste settimane di vacanza ha lavorato in palestra per farsi trovare in forma all'appuntamento di lunedì. Ad aiutarlo il preparatore atletico belga Jeroen Beeusaert, che lo ha salutato ironicamente sui social. "Ok, adesso torna a Roma", il messaggio con uno scatto del portiere giallorosso al termine di una seduta evidentemente faticosa.