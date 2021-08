Superlig, il Trabzonspor vince in campionato: 2-1 al Sivasspor

Bakasetas e Nwakaeme firmano il successo della squadra di Avci, a tre giorni dal match con la Roma all'Olimpico

Anche il Trabzonspor centra la vittoria in campionato. Come la Roma, la squadra turca trova i tre punti a pochi giorni dal ritorno di Conference League all'Olimpico dopo il 2-1 dell'andata. Stasera la squadra di Avci ha battuto 2-1 in casa il Sivasspor grazie ai gol di Bakasetas al 15' su rigore e di Nwakaeme al 47'. Ad accorciare è l'ex Chievo, Genoa, Carpi e Sassuolo Isaa Cofie, ma non basta. Per il Trabzonspor la formazione iniziale è stata identica a quella schierata giovedì scorso contro la Roma, con gli ex Peres e Gervinho oltre a Hamsik al centro del campo.