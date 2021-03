Superchi: “Roma in difficoltà, Pau Lopez non trasmette sicurezza”

L’ex portiere Franco Superchi, con un passato importante sia alla Fiorentina sia alla Roma, ha parlato ai microfoni di Lady Radio all’immediata vigilia della sfida del Franchi di questa sera. Queste le sue dichiarazioni: “Non do la Fiorentina per spacciata, anzi. La Roma vista contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, mi pare una squadra in difficoltà. La Fiorentina l’ho seguita nella gara contro lo Spezia, ed anche i viola mi paiono in un momento non felice: il primo tempo contro i liguri è stato quasi disastroso. Oggi prevedo una gara equilibrata tra due gare non in salute“.

Sul confronto tra i portieri

Dragowski è un ottimo portiere, dà sicurezza. Anche Terraciano è una garanzia, una fortuna averlo come secondo portiere. In porta i viola sono messi bene. Il contrario direi per la Roma: Pau Lopez è tutt’altro che una sicurezza, tanto che a inizio campionato il titolare è stato Mirante, poi si è infortunato.

Sulle insidie della Roma

Veretout mi sembra quello più in forma tra i giallorossi. Anche Mkhitaryanan è un cliente scomodo per tutti, anche se non sta vivendo un ottimo momento. Sono loro due i pericoli maggiori per Dragowski.