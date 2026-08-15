I giorni scorsi sarebbero dovuti essere decisivi per definire il futuro di Rodrigo Mora, profilo considerato ideale per la squadra di Gian Piero Gasperini e nome attorno al quale in queste ore gira tutto il calciomercato della Roma, ma a essere chiave potrebbero essere le prossime ore. Anche la famiglia e l'entourage del classe 2007 spingono per il trasferimento in giallorosso, così come l'avvocato del portoghese le cui dichiarazioni hanno accesso di nuovo l'attenzione sull'operazione. Ora, come raccontato dall'esperto di mercato Matteo Moretto nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la palla è passata direttamente ai Friedkin. La proprietà americana sta cercando di capire, a livello di costi, se l'operazione può andare avanti o meno. C'è uno stretto legame, in queste ore, tra i Friedkin, la società (D'Amico e Gasp) e Jorge Mendes, l'agente di Mora. Mendes è in contatto con il Porto ma ora ci sono riflessioni da parte della proprietà della Roma per capire se fare quel passo in più, migliorando di poco la proposta e accettando le condizioni del presidente dei Dragoes Villas-Boas.