La Roma lavora per rinforzare la batteria degli esterni di centrocampo. Cacciamani non si sblocca e l’obiettivo numero uno ora è Udogie del Tottenham. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport gli Spurs non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, ma solamente con obbligo. Il club di Londra lo valuta circa 25 milioni di euro, ma D’Amico è al lavoro per limare la richiesta. Il sì dell’ex Udinese è già arrivato e ha voglia di ritornare in Serie A.