Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Marten de Roon sta entrando sempre più in confidenza con la Roma, ma anche con Roma. Il centrocampista olandese è arrivato di certo non senza polemiche, ma ha intenzione di capire al meglio le dinamiche di questa città e magari visitare i posti migliori. Per fare questo ha contattato chi della capitale ha conosciuto parecchio, ovvero il connazionale Kevin Strootman. A raccontarlo è stato proprio l'ex Atalanta su Instagram, pubblicato un post che testimonia la videochiamata tra i due: "Sono molto contento di stare qui: c'è solo un ragazzo olandese da chiamare quando vuoi qualche consiglio per Roma".