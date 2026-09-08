Il centrocampista olandese ha testimoniato sui social la videochiamata con l'ex giallorosso

Redazione
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Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

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Marten de Roon sta entrando sempre più in confidenza con la Roma, ma anche con Roma. Il centrocampista olandese è arrivato di certo non senza polemiche, ma ha intenzione di capire al meglio le dinamiche di questa città e magari visitare i posti migliori. Per fare questo ha contattato chi della capitale ha conosciuto parecchio, ovvero il connazionale Kevin Strootman. A raccontarlo è stato proprio l'ex Atalanta su Instagram, pubblicato un post che testimonia la videochiamata tra i due: "Sono molto contento di stare qui: c'è solo un ragazzo olandese da chiamare quando vuoi qualche consiglio per Roma".

de roon strootman
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