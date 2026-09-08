Su il sipario. Riparte la Champions, i fari si accendono sulle stelle della competizioni ma anche sui calciatori pronti ad esordire. Tanti i giovani che alla prima giornata tra cui il baby giallorosso Rodrigo Mora che è stato inserito dal New York Times nella lista dei dieci calciatori esordienti da tenere d'occhio in questa edizione. E nell'articolo viene addirittura paragonato a Messi: "È come un piccolo playmaker di 168 cm, splende con i suoi capelli lunghi e i paragoni con un giovane Lionel Messi sono inevitabili. E mentre Mora non possiede l'abilità soprannaturale di Messi, le somiglianze stilistiche ci sono. Come l'argentino, Mora vola liberamente tra le linee, chiedendo la palla ai compagni di squadra prima di andare verso la porta. Anche il suo stile di dribbling è pieno di finte. In genere, Mora raccoglie la palla nella fascia sinistra e corre verso il difensore per puntarlo e superarlo come ha fatto contro la Fiorentina".