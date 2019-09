Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Mi aspetto la prima grande prestazione in casa”

Roma e Lecce si sfidano cercando tre punti pesanti rispettivamente per la Champions e per la salvezza. Il presidente dei pugliesi Sticchi Damiani ha detto la sua a pochi minuti dal fischio d’inizio.

STICCHI DAMIANI A DAZN

“La squadra ha risposto benissimo mercoledì con una grande prestazione. Oltre ad aver centrato un risultato importante su un campo difficilissimo, sono molto contento di quello che è accaduto. Ora mi aspetto la prima prestazione importante in casa. Parlo di prestazione, è un momento in cui bisogna pensare alla prestazione prima che al risultato. Mi aspetto una risposta importante dai calciatori in casa, perché non abbiamo ancora ammirato il vero Lecce in casa”.