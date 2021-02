Sanogo: “Contatti con la Roma in passato, il mio agente ha incontrato Monchi”

Retroscena di mercato con la Roma protagonista. Lo svela Sekou Sanogo, centrocampista della Stella Rossa che stasera sfiderà il Milan in Europa League, ma in passato vicino al club giallorosso, durante la gestione Monchi. Queste le dichiarazioni dell’ivoriano classe ’89 nell’intervista rilasciata a “Calciomercato.com”:

Lei è stato molto vicino alla Roma quando c’era Monchi come direttore sportivo. Le piacerebbe giocare in Italia in futuro?

Il mio agente aveva avuto contatti con i giallorossi e andò a Roma a incontrare Monchi. Però penso al presente e oggi sono contento in questo club così importante.