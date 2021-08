Stadio, vertice con la Raggi: la Roma lo vuole vicino al vecchio Testaccio

Non c'erano i Friedkin ma Guido Fienga e Stefano Scalera: l'area preferita è quella al Gazometro, zona Ostiense

La Roma ha incontrato in Campidoglio la sindaca Virginia Raggi. Il tema sul tavolo, neanche a dirlo, il nuovo stadio. A rappresentare il club - riporta La Repubblica - non c'erano i Friedkin ma Guido Fienga e Stefano Scalera, che si occupa dei rapporti istituzionali. Dopo la revoca della dichiarazione di pubblico interesse, tra le aree identificate per la costruzione ce ne sarebbe una in cima alle preferenze della proprietà, cioè quella vicina al vecchio Testaccio, tra i Mercati Generali e l'ex Gazometro, in zona Ostiense. La zona ha già una solida rete di infrastrutture soprattutto in quanto a trasporti pubblici ma non è comodissima per il trasporto auto.