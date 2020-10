Stadio Roma, Unicredit dà il via libera a Vitek: rileverà i terreni di Parnasi

Il CdA di Unicredit, che si era riunito oggi pomeriggio alle 15, ha dato il via libera al magnate Radovan Vitek per la sua acquisizione dei terreni di Tor di Valle. L’accordo sancirà il passaggio di Capital Dev e Parsitalia all’imprenditore ceco, che andrà ad acquisire anche la società Eurnova, del gruppo Parnasi proprietaria fino ad ora dei terreni su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio giallorosso. Bisognerà ora capire la reazione del Gruppo Friedkin e i prossimi contatti con Vitek: il nuovo proprietario della Roma nei giorni scorsi sembrava aver fatto un passo indietro sul progetto portato avanti da Pallotta, cercando un’area diversa (come quella di Fiumicino) per ricominciare l’iter burocratico alla costruzione del nuovo impianto. La notizia dell’acquisizione dei terreni da parte del magnate ceco, comunque, dovrebbe andare a sbloccare la prassi per l’approvazione sulla Convenzione e Variante Urbanistica, avendo messo definitivamente un punto fermo sull’uscita di scena di Luca Parnasi.