Stadio Roma, Pallotta aspetta la svolta: domani nuovo summit in Comune

La Roma di Fonseca gli ha fatto tornare il sorriso. Ora James Pallotta aspetta la svolta anche sul fronte stadio. In attesa di riaffacciarsi nella Capitale – probabilmente il mese prossimo – il presidente americano seguirà con interesse la riunione di domani. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” è in programma un summit in Comune che può diventare decisivo. Parteciperanno tutti i soggetti interessati all’impianto di Tor di Valle: la società rappresentata da Baldissoni, Eurnova e gli uffici pubblici. Il nodo resta la realizzazione delle opere pubbliche prima dell’apertura dello stadio.