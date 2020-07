Stadio Roma, nulla di fatto: il via libera ancora non arriva

Ancora un nulla di fatto, nella riunione di maggioranza dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, svoltasi oggi in Campidoglio a partire dalle 18.30. Non è arrivato il tanto atteso via libera per il nuovo stadio della Roma: secondo “Il Tempo” non c’è stata alcuna votazione e l’iter riguardo all’impianto giallorosso andrà avanti senza avere l’ok preliminare da parte della politica.

“Il lavoro di questi ultimi due anni è stato fatto per cercare di dare seguito alle prescrizioni della conferenza di servizi. E di questo se ne è occupato il tavolo tecnico – avrebbe detto Virignia Raggi, secondo “Adnkronos”, in apertura della riunione in videoconferenza – Si è anche avviato un lavoro parallelo: ho chiesto una due diligence, un’attività di verifica interna, per essere certa della correttezza del procedimento amministrativo. Gli uffici sono andati a ritroso fino al 2010 e grazie a questo lavoro che abbiamo avviato noi, è stato possibile un ricalcolo degli oneri“.