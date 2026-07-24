Nuovo appuntamento sul fronte stadio. Lunedì 27 luglio, alle 17:30, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, in via Santa Maria in Via 37b, verrà illustrato lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo impianto della Roma. All'incontro prenderanno parte il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il commissario straordinario di Governo per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. È prevista anche la presenza di una rappresentanza della Roma, che seguirà da vicino gli sviluppi del progetto. L'incontro servirà a fare il punto sull'iter amministrativo del nuovo stadio e sui prossimi passaggi verso la realizzazione dell'impianto.