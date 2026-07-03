Il nuovo stadio della Roma continua a muovere passi dentro il percorso che porta a Euro 2032. E ora, sul dossier giallorosso, arriva anche la voce di Giovanni Malagò. Al termine dell’incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi, con il commissario straordinario Massimo Sessa e con il direttore esecutivo per l’Italia di Euro 2032 Michele Uva, il presidente della FIGC ha parlato del progetto della Roma. E ha aperto uno spiraglio. “È un ragionamento che può essere fatto, sempre che vengano prodotti i documenti che attestano questo. È un ragionamento che può poi rientrare in un giudizio”, ha dichiarato Malagò. Un’apertura chiara, ma condizionata all’iter amministrativo e alla documentazione necessaria. Il numero uno della FIGC ha poi aggiunto: “Sicuramente ci sarà una bella conferenza quando questo dossier sarà definitivo e avremo messo a fuoco un po’ tutto”. Poi lo sguardo si è allargato al quadro generale. Il confronto con la UEFA resta costante, così come il dialogo con il presidente Aleksander Ceferin. Il messaggio è netto. Il progetto del nuovo stadio della Roma è dentro il perimetro di Euro 2032. Ma tutto passerà dai prossimi passaggi burocratici. Il cammino è tracciato. Ma non ancora concluso.