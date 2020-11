Stadio Roma, il sindaco di Fiumicino ci riprova: “Non si è più visto nessuno, ma restiamo disponibili”

Il futuro dello Stadio della Roma continua a restare il bilico. Con l’ipotesi Tor di Valle che sembra essere tornata in discussione, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha riavanzato l’ipotesi di spostare il progetto nel suo Comune. Queste le sue parole: “Non ho avuto più notizie sull’idea di farlo a Fiumicino. Non si è mosso più nessuno. So che stanno annaspando in alto mare perché la soluzione di Tor di Valle non è più praticabile. La soluzione b a Fiumicino è aperta – dice Montino a Radio Cusano Campus -, è più facile, è una soluzione credibile, ha una certa qualità. Mi rendo conto che sta fuori dalla città di Roma, però anche Fiumicino è Roma, fino a 26 anni fa era comune di Roma. Al di là di questo è una soluzione fattibile, io resto in attesa, se qualcuno vuole il tavolo per noi è aperto”.