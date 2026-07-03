La nuova casa della Roma è ancora un cantiere. Ma il traguardo, almeno dal punto di vista burocratico, è sempre più vicino. Da Pietralata arrivano segnali incoraggianti: il progetto del nuovo stadio continua il suo percorso e si prepara a entrare nella fase più delicata dell'iter amministrativo. A confermarlo è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto durante la presentazione dello studio del Sole 24 Ore dedicato ai grandi eventi sportivi nella Capitale. "Siamo alla fase della Conferenza dei servizi decisoria per lo stadio della Roma a Pietralata. Non sarà solo uno stadio meraviglioso, ma anche la riqualificazione di un intero quadrante della città. Andiamo avanti", ha dichiarato il primo cittadino.