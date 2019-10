Stadio Roma, Grancio: “Non è ancora fatta, per il momento sono solo chiacchiere”

Cristina Grancio torna a parlare. L’ex consigliere capitolina del Movimento 5 Stelle, oggi nel Gruppo misto, è intervenuta ai microfoni di Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport, per analizzare la situazione legata al futuro stadio della Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Fatta per lo stadio? Per il momento sono chiacchiere. Prima di vedere la variante arrivare in aula, aspetto che l’autorità di bacino declassi l’area. Io non so come facciano a presentare un progetto su un’area a rischio idrogeologico R3 e R4. Questo progetto è fermo nonostante la spinta di tutti, anche di cariche importanti, quindi probabilmente delle difficoltà ci sono: chi deve mettere le firme probabilmente non si sente sicuro a metterle. Se l’amministrazione darà il via libera con un ‘speriamo vada bene’ poi se ne assumerà le responsabilità qualora dovesse accadere qualcosa. Il Movimento 5 Stelle si è trasformato nel tempo, è passato da ‘Uno vale uno’ a ‘Non la pensi come me? Bene, quella è la strada’. La Raggi si ricandiderà? Ci vorrebbe una bella faccia di bronzo per ricandidarsi, che lei avrebbe anche, ma non penso che il Movimento la ripresenti alle prossime elezioni”.