Stadio Roma, Fienga: “Ok la revoca, ora iniziamo un nuovo percorso”

L'amministratore delegato: "Vogliamo un impianto sostenibile e in linea con le esigenze della città, del club e soprattutto dei nostri tifosi"

Un punto al progetto Tor di Valle . È quello che ha messo la giunta Raggi oggi con la revoca dell'interesse pubblico. Ne ha parlato l'amministratore delegato della Roma, Guido Fienga : "Accogliamo positivamente questa decisione della Giunta capitolina che chiude il provvedimento di revoca degli atti sul progetto di Tor di Valle - ha detto in una nota - Restiamo in attesa della decisione finale dell'aula Giulio Cesare affinché possa iniziare un nuovo percorso di confronto con l'Amministrazione di Roma Capitale, la Regione e tutte le istituzioni interessate per realizzare uno stadio verde, sostenibile e pienamente in linea con le esigenze della Città, del Club e soprattutto dei nostri tifosi".

Virginia Raggi, dando seguito all'intenzione dei Friedkin di non proseguire l'iter per la costruzione dell'impianto in quell'area a due passi dall'ex Ippodromo ha approvato la revoca dell'interesse pubblico per l'opera. Si ferma il progetto - come già ampiamente ufficializzato - ma non la ricerca di una nuova area nella quale costruire lo stadio di proprietà.