Questa mattina si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto del nuovo stadio giallorosso a Pietralata. Al termine della Conferenza è arrivato il parere favorevole e la speranza è quella di vedere la prima pietra nel 2027. Di seguito le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi: "C'è grande soddisfazione per il lavoro svolto, tra l'altro in un tempo breve grazie al lavoro di tutti. Mandiamo un segnale forte, chiaro e inequivocabile di cosa siamo capaci di fare quando gli strumenti, in questo caso straordinari, vengono messi a disposizione. Anche se dovrebbero essere ordinari. Tra tre giorni presenteremo la lista definitiva degli stadi per Euro 2032 all'Uefa. Sarà poi questo organismo che deciderà quali saranno le città scelte".