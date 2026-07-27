Sul mercato continua la caccia ai nuovi rinforzi per Gasperini, con Castro sempre più vicino. Ma quella di oggi è una giornata importante anche sul fronte stadio. Da poco è iniziata la riunione della Conferenza dei Servizi decisoria sul nuovo impianto sportivo della Roma a Pietralata. Oggi pomeriggio si terrà la conferenza stampa che vedrà intervenire il Sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Rocca e i Ministri Abodi e Salvini. Quella di oggi rappresenta quindi una tappa chiave di un percorso che deve compiere ancora altri step. Servirà ad arrivare a un provvedimento autorizzativo unico che comprenda la viariante urbanistica. Ma ci si arriverà dopo aver verificato la soddisfazione delle criticità legate alla viabilità, all’impatto alle conseguenze del vicino ospedale Pertini, e alle cosiddette “aree boscate” per le quali, i comitati contrari all’operazione, non hanno mai smesso di chiedere conto.