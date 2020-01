Stadio della Roma, Vitek-Parnasi: prevista per febbraio la chiusura dell’affare

Non solo il calciomercato nell’immediato futuro della Roma, ma anche e soprattutto la questione societaria e quella relativa al nuovo impianto giallorosso. Come riporta su Twitter il giornalista di Radio Radio Alessio Di Francesco bisognerà attendere febbraio prima che il magnate ceco Vitek possa rilevare in maniera ufficiale il progetto Stadio da Parnasi. Infatti, dopo l’accordo preliminare, sarà necessario per chiudere il tutto una asseverazione (una certificazione di conformità del testo della traduzione all’originale) che dovrà arrivare entro il 31 gennaio. Dopo quella data ci sarà l’atto finale con la firma definitiva dal notaio.