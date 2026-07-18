Lorenzo Pellegrini non è a Torino. E, salvo clamorose sorprese, non si unirà alla Juventus. Il centrocampista della Roma ha condiviso una Story su Instagram che mette a tacere qualsiasi illazione su un suo possibile trasferimento alla Juventus e su una sua presenza in Piemonte in queste ore. Le indicazioni del GRA sono chiare: Salaria, Aurelia, Cassia, Flaminia, Roma Centro, Eur... Insomma, Pellegrini è a Roma. Nel giorno della conferenza stampa di Gasperini che parlerà anche della questione rinnovi. Da quello di Dybala, firmato solo nel primo giorno di ritiro, a quello di Celik, che aveva visto la firma del club ma non quella del turco che poi è finito alla Juventus. Passando per quello di Pellegrini, che non è stato ancora definito nonostante la prima settimana di ritiro sia ormai agli sgoccioli. Sicuramente Pellegrini, se mai dovesse lasciare la Capitale, lo farà dopo aver provato il tutto per tutto per continuare la sua storia d'amore in giallorosso. Altrimenti non avrebbe respinto al mittente le offerte arrivate dal Besiktas e, appunto, dalla Torino bianconera.