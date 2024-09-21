Le specializzazioni del Policlinico Umberto I (cardiochirurgia, neurochirurgia ecc.) verranno trasferite in un'altra struttura che verrà realizzata vicino al Pertini, in una zona molto vicina a dove sorgerà lo stadio della Roma. Queste le parole di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio intervistato nel corso della manifestazione "Itaca, viaggio tra le idee" a Formello: "II Policlinico è l’ospedale più importante d’Italia. Abbiamo provato a vedere se era fattibile realizzarlo a viale dell’Università ma il tavolo tecnico, composto tra gli altri dalla Soprintendenza e dai vigili del fuoco, ha certificato che non si può fare. Abbiamo un posto con la cubatura necessaria, un’area enorme al Pertini. Ottocento metri cubi per il nuovo ospedale. I cittadini in prossimità dell’attuale Policlinico potranno essere serviti da un ospedale ridimensionato: dai 1.100 a 300 posti letto. Ma l’altissima specializzazione si sposterà nell’area del Pertini"