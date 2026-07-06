Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, nel corso di una conferenza stampa presso l'Ospedale Pertini, è intervenuto parlando del nuovo stadio della Roma: "Per quanto riguarda lo Stadio a Pietralata sono due le cose. Intanto l’acustica, che non è negoziabile. L’ospedale e le case vicine vanno protetti e l’acustica dello stadio non deve mai interferire con la quiete di un ospedale: dobbiamo avere garanzia, attraverso la progettazione, che questo sia certezza". Questa la prima preoccupazione di Rocca che poi prosegue: "Il secondo aspetto è la viabilità. Per un piccolo periodo ho abitato vicino lo Stadio Olimpico e la domenica il garage di casa era sistematicamente ostruito, perché quando arrivano i tifosi parcheggiano dove possono, in assenza di una viabilità o con un vizio che noi romani abbiamo di usare poco il mezzo pubblico”. Per il Presidente della Regione infatti, i problemi di traffico legati agli eventi nel nuovo stadio non dovranno interferire con l'operatività dell'ospedale: "Se la zona non è ben servita e se ci sono problemi questi non possono assolutamente scaricarsi sul Pertini. Il sindaco conosce benissimo questo aspetto su cui mi aspetto risposte chiare per una viabilità che non mortifichi i cittadini e la necessaria viabilità, i percorsi di emergenza-urgenza e il diritto alle visite che hanno i pazienti ricoverati. Tutto questo andrà assolutamente garantito, anche nei giorni in cui lo stadio sarà utilizzato”"