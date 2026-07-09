Alessandro Onorato, assessore Sport e Grandi Eventi di Roma Capitale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di AdnKronos. Queste le sue parole sul nuovo impianto della Roma: "Lo stadio dei giallorossi che sorgerà a Pietralata mi sembra in dirittura d’arrivo, anche lì con il sindaco e la Giunta abbiamo dimostrato tutti grande efficienza”. Onorato ha poi aggiunto: "Io credo che gli impianti sportivi bisogna farli, se ne parla in tutta Italia e non si fanno mai. Noi stiamo dimostrando che si possono mettere da parte i no e fare dei sì che rispettino le regole”. Nel 2027 è attesa la prima pietra, poi nel 2030 lo stadio finalmente dovrebbe finalmente sorgere.