Stadio della Roma, oggi non sono previste dichiarazioni della Raggi

Le novità riguardanti lo Stadio della Roma potrebbero continuare a slittare. Erano infatti attese per oggi pomeriggio le dichiarazioni in conferenza stampa di Virginia Raggi, in merito al travagliato progetto di Tor di Valle. Durante il discorso di Natale, secondo quanto riportato dal giornalista Fernando Magliaro de “Il Tempo”, non si attendono annunci da parte della prima cittadina di Roma, nonostante non si possano prevedere colpi di scena. Il tema dello stadio potrebbe rimanere dunque un nodo cruciale per quanto riguarda la chiusura della trattativa tra Friedkin e Pallotta.