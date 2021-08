Stadio della Roma, Michetti: “Ok il Gazometro, pubblico interesse in 100 giorni”

Le parole del candidato sindaco a Radio Radio: "Il pubblico interesse può arrivare in cento giorni"

Quale sarebbe l'iter? "L'idea deve nascere col proponente, è lui che presenta due documenti: quello preliminare, di fattibilità, un progetto in cui si rappresenta quella che è l'idea. Poi accanto quello di sostenibilità economica dell'impresa. Dopodiché il progetto necessità di una conferenza istruttoria: anche la migliore idea dev'essere tecnicamente possibile, quindi tutti gli attori della pubblica amministrazione che hanno un ruolo in quell'ambito devono dare l'assenso. Il ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti, la Sovrintendenza se ci sono dei vincoli... L'istruttoria deve dire se quel progetto è fattibile. All'esito positivo si passa in Consiglio comunale per il pubblico interesse: se ritiene che l'infrastruttura si inserisca senza traumi nel territorio e impreziosisca quell'area, si può ottenere. Nei primi cento giorni potremmo rilasciare il pubblico interesse. Se la Roma facesse l'impianto dovrebbe fare una serie di infrastrutture, come può essere un ponte per il deflusso, una riqualifica dell'intero asset trasportistico: tutte opere che andrebbero a carico del proponente ma nell'interesse 365 giorni l'anno della città. L'interesse è per tutti i cittadini. Porterebbe 3-4mila posti di lavoro: se queste soluzioni impattano sulla mobilità, riqualificano un territorio, impattano sul lavoro, il compito dell'amministrazione è favorirle".