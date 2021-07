Stadio della Roma, la proposta di Calenda: “A Pietralata ok in cinque anni”

Il candidato sindaco: "È servita già oggi da numerose infrastrutture di trasporto pubblico ed è facilmente raggiungibile anche in auto. In questo quadrante ci sono due aree dove è possibile realizzarlo"

Il candidato sindaco Carlo Calenda ha pubblicato la sua proposta per la costruzione dello stadio della Roma: "Costruirlo è un'iniziativa privata ma la vicenda assurda di Tor di Valle dimostra quanto sia importante la collaborazione con il Comune. Ecco la nostra proposta dettagliata su dove realizzarlo in 5 anni". Nel prospetto si legge poi che la zona prescelta e "consigliata" ai Friedkin, è quella nei pressi della Stazione Tiburtina, a Pietralata: "È servita già oggi da numerose infrastrutture di trasporto pubblico ed è facilmente raggiungibile anche in auto. In questo quadrante ci sono due aree dove è possibile realizzare uno stadio: la prima è quella compresa tra i binari della ferrovia e Via dei Monti di Pietralata, di proprietà di Sistemi Urbani, una società controllata da Ferrovie dello Stato. Si può intervenire modificando la proposta di variante Urbanistica e mantenendo inalterati i diritti di cubatura; la seconda è compresa nello SDO (Sistema Direzionale Orientale), di proprietà del Comune di Roma. e ad oggi è prevista la sola realizzazione dello Studentato de La Sapienza e della nuova sede dell’ISTAT. Prevediamo la costruzione di un impianto nei pressi della stazione Quintiliani, nei lotti non ancora assegnati".