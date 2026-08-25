I primi giorni di settembre è in programma la Conferenza dei Servizi
Stadio Roma, Rocca: "Abbiamo cercato di contemperare le esigenze, siamo soddisfatti"
Altro passo in avanti per il nuovo stadio della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea De Angelis la Roma ha depositato le controdeduzioni e le integrazioni richieste nell’ambito della Conferenza dei Servizi fissata per i primi giorni settembre che dovrebbe sancire un verdetto definitivo sul progetto di fattibilità tecnico-economica. Ora la palla passa alla Regione Lazio, il Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale e l'ufficio del Commissario Straordinario Massimo Sessa.
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