Quella di ieri è stata anche la serata di Emanuele Lulli che ha strappato applausi alla prima da titolare. Il giovane terzino è stato tra i migliori in campo e ha festeggiato l'esordio sui social: "Difficile trovare le parole per descrivere un momento del genere, inseguo questo sogno da tutta la vita e ieri dopo tantissimi sacrifici si é avverato , che sia solo l’inizio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto in primis la mia famiglia. 24/08/2026 esordio in Serie A. Thank God". Tanti i commenti dei compagni di squadra. "Sei forte" ha scritto Pisilli, mentre Mancini lo ha soprannominato "Cavallo pazzo". Le parole più belle, però, le ha spese per lui Bruno Conti: "Complimenti Emanuele te la meriti tutta per i sacrifici fatti dalla tua famiglia e da te. Che sia la prima di una lunga serie ti voglio bene".