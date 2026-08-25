La Fiorentina è uscita dall'Olimpico leccandosi le ferite. Una Roma sontuosa ha dominato il match dall'inizio alla fine, portando a casa i primi tre punti con una goleada senza storia: 4-0 e inizio col botto. La Viola si aspettava tutt'altro. Dopo un mercato da favola, le attese erano ben diverse e il debutto avrebbe dovuto raccontare un'altra storia. Invece la squadra di Grosso è stata travolta dalla Roma e adesso dovrà ripartire. Ma il 4-0 resta. E anche lo sfottò. Perché a prendersi gioco della Fiorentina ci ha pensato persino Ryanair, che sui social ha pubblicato una frase molto 'piccante': "La Fiorentina ha preso 4 e 5 dita". Il riferimento è alla manata di Hermoso a Mastantuono nell'azione del primo gol. Un contatto che l'arbitro - giustamente - ha giudicato regolare e che non ha portato all'annullamento della rete. Ryanair lo ha trasformato in una battuta. Dopo quattro gol, è arrivato anche il quinto "colpo".

la Fiorentina ha preso 4 gol e 5 dita https://t.co/VsIyG6n9k6 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) August 25, 2026