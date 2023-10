Sprinters Day a Capannelle: presente Azmoun all’Ippodromo – FOTO

Grande giornata di corse all'Ippodromo Capannelle. Nel famoso impianto della Capitale è in corso lo Sprinters Day e sono in programma il 'Premio El Greco" e il "Premio Dentz". L'ospite speciale è sempre Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano questa mattina si è allenato con la squadra e ora si sta godendo un po' di relax. È ormai una presenza gradita all'Ippodromo e l'account ufficiale ha pubblicato subito la sua foto e ha scritto "Guardate chi è tornato". L'ex Bayer Leverkusen è un grande appassionato di cavalli e ne possiede ben 52. Durante la pausa per le nazionali ha messo a referto due gol e punta a giocare uno spezzone di gara domenica alle 12.30 contro il Monza.