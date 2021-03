Spinazzola show: eletto miglior giocatore di Bulgaria-Italia – FOTO

Oltre la vittoria per 2-0 sulla Bulgaria, un’altra nota positiva dell’Italia che è scesa in campo ieri sera è Spinazzola. Il terzino è stato una spina nel fianco per gli avversari in generale ma soprattutto per Cicinho, che ha cercato di arginare il giocatore della Roma per tutta la partita. Le azioni più pericolose sono sempre partite dai suoi piedi e se ne sono accorti tutti: Spinazzola è stato infatti eletto dai tifosi come miglior giocatore della partita. La società giallorossa ha seguito da spettatrice interessata. L’ottima forma del terzino è una buona notizia, soprattutto ora che comincerà un tour de force non indifferente, tra campionato ed Europa League contro l’Ajax.