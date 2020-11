Spinazzola: “Potevamo fare cinque gol. La difesa a tre mi aiuta”

La Roma vince contro la Fiorentina 2-0, complice un’altra ottima prestazione di Spinazzola. Il terzino, autore del primo gol, ha parlato nel post-partita.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Una gran bella prova stasera

Sì, abbiamo iniziato un pochino male, loro sembrava andassero al doppio di noi. Dopo abbiamo preso le misure e abbiamo accelerato, è stata una bella partita. Potevamo fare 4 o 5 gol, dobbiamo migliorare sotto porta e concretizzare di più, ma abbiamo fatto bene senza concedere nulla.

Seconda Gara senza prendere gol, oggi grande concentrazione tra i reparti

Correvamo e pressavamo tutti insieme, siamo rimasti sempre corti. Non abbiamo mai concesso profondità, siamo stati veramente bravi.

Stasera hai segnato. Con questo modulo arrivi più vicino alla porta

Con il mister anche a 4 i terzini giocavano molto alti. Così in fase difensiva si fanno quei 5 o 10 metri in meno che poi si riesce a percorrere in avanti. Sono molto felice per il gol e per la bella vittoria.