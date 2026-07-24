La Roma continua la ricerca del vice Malen. L'obiettivo è chiaro: trovare un attaccante che rispecchi le caratteristiche richieste da Gasperini e che possa garantire gol, intensità e continuità quando l'olandese non sarà a disposizione. Per settimane il nome in cima alla lista è stato quello di Tresoldi. Ma le elevate richieste del Bruges, che valuta il giocatore circa 50 milioni, hanno rallentato la trattativa. Per questo D'Amico sta valutando anche altre soluzioni. Una delle più calde porta a Santiago Castro. Come riportato da Sportitalia, i contatti tra Roma e Bologna sono ancora vivi e il club giallorosso continua a lavorare per capire i margini dell'operazione. Anche in questo caso, però, la strada è tutt'altro che semplice. Il Bologna parte da una valutazione di circa 40 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti. Un punto, invece, appare già definito: Dovbyk non rientrerà nell'operazione. L'attaccante ucraino resta sul mercato, ma non verrà inserito come contropartita in un eventuale affare con il Bologna.