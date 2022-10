Spinazzola out fino al 2023. Primavera in vetta. Milinkovic salta il derby

In mattinata sono arrivate anche le parole di Fabio Caressa, che è tornato sulla sfida dei giallorossi contro l'Helsinki: "Sono due giorni che mi chiedo perché non ho capito un ca... Sul monitor non abbiamo visto il primo replay, mentre nel secondo sembrava che Abraham la prendesse”. Questo il primo messaggio di Caressa che cerca di giustificare l'errore fatto durante la telecronaca dell'ultimo match europeo dei giallorossi: "Ho sbagliato un gol, può capitare. Ci siamo concentrati sul fuorigioco". In vista del derby c'è da registrare l'assenza di Milinkovic-Savic, ammonito nella gara persa 3-1 dalla Lazio con la Salernitana.