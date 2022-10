Primavera, Roma-Lecce 1-0 LIVE: Cassano sblocca. Ospiti vicini al pareggio

Nella decima giornata del campionato Primavera 1, la Roma ospita il Lecce allo stadio ‘Tre Fontane’. I giallorossi di Federico Guidi sono attualmente al 3° posto in classifica con 20 punti e cercano la vittoria per agguantare il primo...

